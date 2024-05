Kmetijsko ministrstvo z razpisoma za naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj

Ljubljana, 31. maja - Kmetijsko ministrstvo je v današnjem uradnem listu objavilo razpisa za naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev. En razpis je namenjen pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom, drugi pa kmetijam. Na obeh je na voljo do tri milijone evrov nepovratnih sredstev.