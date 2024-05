Ljubljana, 3. maja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za naložbe v namakalne sisteme, ki so namenjeni več uporabnikom, razpisalo pet milijonov evrov nepovratnih sredstev. Vlogo je mogoče oddati od 20. maja od 8. ure do vključno 2. avgusta do 14. ure.