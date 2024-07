Objavljen napovednik za Netflixov film, posnet v Piranu

Piran, 1. julija - Spletna platforma za ogled televizijskih serij in filmov Netflix je nedavno objavila napovednik za akcijski triler, ki so ga med drugim snemali tudi v Piranu. Film z naslovom The Union v režiji Juliana Farina, kjer sta v glavnih vlogah zaigrala Halle Berry in Mark Wahlberg, si bo mogoče ogledali na Netflixu od 16. avgusta dalje.