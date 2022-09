V Piranu ameriške filmske zvezde

Piran, 19. septembra - V Piranu danes začenjajo snemati prizore ameriškega akcijskega filma, zaradi česar se bodo do 4. oktobra vrstile občasne zapore ulic. Občina Piran ne daje nobenih informacij, saj so do konca snemanja poslovna skrivnost. A jasno je, da gre za film Our Man from Jersey (Naš človek iz Jerseya) s Halle Berry in Markom Wahlbergom v glavnih vlogah.