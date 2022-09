Piran bo dva tedna snemalna kulisa hollywoodskega filma

Piran, 13. septembra - Od ponedeljka pa vse do 4. oktobra bo Piran postal kulisa akcijskega filma, ki ga bo snemala tuja snemalna ekipa z zvezdniškimi igralskimi imeni, kot so J. K. Simmons, Halle Berry in Mark Wahlberg. Ker bodo v starem mestnem jedru snemali zahtevne kaskaderske kadre, na piranski občini pozivajo prebivalce in obiskovalce k potrpežljivosti.