Snemanje Netflixovega filma v Piranu priložnost za promocijo Slovenije

Piran, 27. septembra - Film Our Man From Jersey v glavnih vlogah s Halle Berry in Markom Wahlberom snemajo na Hrvaškem in v Sloveniji, je naslov ponedeljkovega članka ene od osrednjih ameriških filmskih revij Variety. Ministra za gospodarstvo in kulturo sta ob obisku Pirana, kjer snemajo film v Netflixovi produkciji, poudarila, da je to odlična promocija za Slovenijo.