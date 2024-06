Pregled - šport, 27. 6. (četrtek)

INNSBRUCK - Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret, olimpijska zmagovalka iz Tokia 2021, je na tekmi svetovnega pokala v Innsbrucku v finalu na balvanih osvojila prvo mesto. Njen uspeh je v finalu najboljše šesterice z drugim mestom dopolnila druga Slovenka, 17-letna Jennifer Eucharia Buckley. Za slednjo je bila to sploh prva tekma v svetovnem pokalu doslej.

LJUBLJANA - Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je opravil prvi rez v ekipi pred odhodom na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre. Ekipo je zapustil Mike Tobey, saj bo mesto naturaliziranega igralca zdaj zasedel Josh Nebo. Po pravilih Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) ima lahko vsaka reprezentanca po enega naturaliziranega igralca. Američan Mike Tobey je slovensko državljanstvo dobil junija 2021 in bil od tedaj vedno na razpolago selektorju. Zdaj bo v njegove čevlje stopil rojak Josh Nebo, igralec Maccabi Tel Aviva, ki bo tako postal peti naturalizirani košarkar v slovenski reprezentanci po Arrielu McDonaldu, Anthonyju Randolphu, Jordanu Morganu in Miku Tobeyju.

DUNAJ - Rokometašice Krima Mercatorja so na današnjem žrebu na Dunaju dobile skupinske tekmice v ligi prvakinj v sezoni 2024/25. Dvakratne zmagovalke tega tekmovanja iz Ljubljane bodo nastopile v skupini A, v njej so tudi Ferencvaros, Metz, Bukarešta, Storhamar, Nykobing, Podravka Vegeta in Gloria Bistrita. V skupini B bodo igrale Vipers Kristiansand, Esbjerg, Budućnost, Ludwigsburg, Györ, Brest, Rapid Bukarešta in Odense.

LJUBLJANA - Slovenski nogometni prvaki iz Celja bodo novo sezono 2024/25 začeli doma, tekmec bo Bravo, je določil žreb parov Prve lige Telemach, ki ga je danes izvedla Nogometna zveza Slovenije. Podprvaki iz Maribora bodo začeli na tekmi z Domžalami, tretja Olimpija pa se bo pomerila z novincem Primorjem eMundio. Preostala para prvega kroga nove sezone sta Mura - Nafta 1903 ter Radomlje - Koper. Sezona se bo začela 20. julija.

LODŽ - Poljska in Japonska sta prva polfinalista zaključnega turnirja odbojkarske lige narodov v Lodžu. Domača reprezentanca je v četrtfinalu premagala Brazilijo s 3:1 (-18, 23, 22, 16), Japonska pa Kanado s 3:0 (24, 18, 24). Japonsko v polfinalu čaka zmagovalka tekme med Slovenijo in Argentino, ki se bo v petek pričela ob 20. uri.

BOGOTA - Kolumbijec Egan Bernal, zmagovalec kolesarske dirke po Franciji leta 2019, ne bo sodeloval na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu zaradi odločitvi njegove ekipe Ineos-Grenadiers, je sporočilo Kolumbijske kolesarske zveze (FCC) objavila francoska tiskovna agencija AFP.

LOZANA - Mednarodni olimpijski komite (Mok) je povabil 22 ruskih in 17 beloruskih športnikov, da lahko nastopijo na pariških olimpijskih igrah kot nevtralni tekmovalci, torej brez obeležij svoje države, čeprav so se nekateri med njimi že odločili, da ne bodo sodelovali na igrah v francoski prestolnici. Na drugem seznamu imen, ki bi lahko nastopili na OI od 26. julija do 11. avgusta, so bili tekmovalci iz tenisa, strelstva in veslanja. Prvi seznam, ki je bil objavljen 15. junija, je bil omejen na štiri discipline, rokoborbo, dvigovanje uteži, kolesarjenje in trampolin.