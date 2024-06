Pregled - svet, 27. 6. (četrtek)

BRUSELJ - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob robu vrha EU podpisal varnostni sporazum z unijo. Kot je dejal, bo ta sporazum vseboval zavezo vseh 27 članic, da Ukrajini zagotovijo obsežno podporo. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel pa je Kijevu zagotovil nadaljnjo podporo EU proti ruski agresiji.

BRUSELJ - Nemški kancler Olaf Scholz je pred razpravo voditeljev EU o razdelitvi položajev v evropskih institucijah, poudaril, da je dogovor Evropske ljudske stranke, socialistov in liberalcev o tem zgolj njihovo stališče. Po kritikah italijanske premierke Giorgie Meloni do načina dogovarjanja je podobno kot premierja Poljske in Nizozemske Donald Tusk in Mark Rutte izpostavil pomembno vlogo Italije v EU.

LA PAZ - V Boliviji so v sredo po ponesrečenem poskusu državnega udara aretirali poveljnika vojske Juana Joseja Zunigo, ki je nad vladna poslopja v La Pazu poslal vojsko s tanki. Vstaja je skupno trajala okoli pet ur. Oblasti so v povezavi z udarom aretirale 17 ljudi. Poskus udara so obsodile številne vlade regionalne vlade, podporo ustavnemu redu v Boliviji pa je izrekla tudi EU.

BRATISLAVA - Slovaški parlament je po izrednem postopku sprejel zakon, ki uvaja vrsto ukrepov za krepitev varnosti politikov in splošne varnosti ter med drugim uvaja stroge omejitve pri javnem zbiranju in pravila za proteste. Zakon sledi poskusu atentata na premierja Roberta Fica, ki je bil 15. maja ustreljen med srečanjem s podporniki.

BERLIN - V Nemčiji je v veljavo stopil spremenjeni zakon o državljanstvu, ki omogoča hitrejšo pot do nemškega potnega lista in dvojnega državljanstva. Pridobitev državljanstva bo po novem mogoča že po petih letih bivanja v Nemčiji in ne osmih, kot je veljalo doslej. Vlada je določene pogoje za pridobitev državljanstva sicer tudi zaostrila.

GAZA - Izraelska vojska je nadaljevala napade po celotnem območju Gaze, ubitih ali ranjenih je bilo več deset ljudi. Za prebivalce enega od okrožij mesta Gaze je odredila evakuacijo in številni so že začeli bežati proti jugu, kjer naj bi Izrael za njih vzpostavil humanitarni koridor. Iz Gaze pa so v Egipt pripeljali 21 otrok z rakom, ki jih bodo zdravili v tamkajšnjih bolnišnicah.

KARTUM - Več kot polovica prebivalcev Sudana se sooča z akutno negotovostjo preskrbe s hrano, od tega jih je 755.000 izpostavljenih katastrofalni lakoti, opozarja novo poročilo pobude IPC za analizo lakote. Sudan se tako spopada z najhujšo stopnjo negotove preskrbe s hrano doslej, IPC pa opozarja, da bi se stanje v državi lahko še poslabšalo.

RIM - Dve vodilni članici podmladka skrajno desne stranke Bratje Italije, ki jo vodi premierka Giorgia Meloni, sta odstopili s položajev, potem ko je spletni portal Fanpage v okviru tajne preiskave objavil posnetke njunih spornih, žaljivih in antisemitskih komentarjev. Več vodilnih članov stranke je njune izjave že obsodilo.

BRUSELJ - Poljska, Litva, Latvija in Estonija so v skupnem pismu Evropsko unijo pozvale k okrepitvi politične in finančne podpore za varovanje meje povezave z Rusijo in Belorusijo. Opozorile so na vse večjo grožnjo dvojice držav, ki po njihovem mnenju izvajata hibridne napade na EU.

PARIZ - Prizivno sodišče je v sredo potrdilo nalog za aretacijo sirskega predsednika Bašarja al Asada zaradi njegove vloge v napadih s kemičnim orožjem med državljansko vojno leta 2013, so sporočili odvetniki tožnikov. S tem naj bi Francija postala prva država, ki je izdala nalog za prijetje aktualnega tujega voditelja.

WASHINGTON - Ameriško vrhovno sodišče je sprejelo odločitev v primeru prepovedi splava v zvezni državi Idaho, s katero je omogočilo, da je v tej državi še naprej na voljo umetna prekinitev nosečnosti, ko je ogroženo zdravje nosečnice. Primer je sicer vrnilo v odločanje sodišču nižje stopnje.

WASHINGTON - Vrhovno sodišče ZDA je zadalo udarec pooblastilom zvezne Agencije za zaščito okolja (EPA) pri regulaciji kakovosti zraka, ko je s petimi glasovi proti štirim razveljavilo načrt za zmanjšanje vpliva škodljivih izpustov iz termoelektrarn in tovarn.

BRATISLAVA - Na jugu Slovaške sta na železniškem prehodu trčila potniški vlak in avtobus. V nesreči je umrlo pet oseb, ravno toliko je bilo tudi ranjenih, so sporočili reševalci, ki tudi opozarjajo, da bi število žrtev nesreče lahko naraslo.