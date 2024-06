Pregled - šport, 26. 6. (sreda)

HAMBURG - Slovenska nogometna reprezentanca se bo v osmini finala evropskega prvenstva v Nemčiji pomerila proti Portugalski. Dvoboj bo v Frankfurtu na sporedu v ponedeljek ob 21. uri. Pred zadnjima tekmama skupinskega dela, torej v skupini F, je bilo jasno, da sta možna nasprotnika varovancev selektorja Matjaža Keka le Romunija kot zmagovalka skupine E in Portugalska kot najboljša v skupini F. Razplet večernih dvobojev je določil, da se bo še drugič letos Sloveniji zoperstavila Portugalska. Na prijateljski tekmi 26. marca je Slovenija v Stožicah zmagala z 2:0, tokrat pa bo imel dvoboj precej večji tekmovalni naboj. Portugalci so na zadnji tekmi skupinskega dela presenetljivo izgubili proti Gruziji z 0:2, ki se je s tretjega mesta prav tako uvrstila v izločilne boje. Turki pa so premagali Čehe z 2:1 in si zagotovili drugo mesto v skupini F

FRANKFURT - Nogometaši Slovaške in Romunije so se v 3. krogu predtekmovalne skupine E na evropskem prvenstvu v Nemčiji razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1). Obe ekipi sta si zagotovili izločilne boje, kot tudi Belgija, izpadla pa je Ukrajina, vse štiri ekipe so zbrale po štiri točke.

INNSBRUCK - Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je ob povratku na tekme svetovnega pokala v Innsbrucku zasedla peto mesto v kvalifikacijah na balvanih. V četrtkov polfinale sta se uvrstili tudi Katja Debevec in debitantka na tekmah svetovnega pokala Jennifer Buckley. Zasedli sta sedmo oz. 11. mesto.

WIMBLEDON - Slovenska teniška igralka Polona Hercog je izpadla v 2. krogu kvalifikacij turnirja za grand slam v Wimbledonu. Od nje je bila z 2:6, 6:4 in 6:0 v nizih boljša Turkinja Zeynep Sönmez. Tamara Zidanšek je tudi izpadla,z 1:6, 7:6 (9) in 6:3 boljša 162. igralka na lestvici WTA Filipinka Alexandra Eala.

LJUBLJANA - Selektorja članskih rokometnih reprezentanc, Črnogorec Dragan Adžić in Uroš Zorman, bosta tudi v naslednjih dveh letih na klopi Slovenije. Moška izbrana vrsta se je pod vodstvom Zormana četrtič prebila na olimpijske igre, na prihajajočih v Parizu bo ženska pod taktirko Adžića sodelovala prvič.