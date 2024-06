Odbor DZ za pregledno delitev sredstev Fiha

Ljubljana, 27. junija - Odbor DZ za delo je sklenil predlagati DZ, da poda soglasje k spremenjenemu pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho). Po spremembah bi bila merila za delitev sredstev bolj pregledna. Seznanili so se še s poročilom o delu in finančnem poslovanju Fiha za lani.