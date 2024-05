Fiho lani sofinanciral programe 118 invalidskih in humanitarnih organizacij

Ljubljana, 22. maja - Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) je na torkovi seji podprl poročilo o delu in finančnem poslovanju v letu 2023. Fundacija je lani sofinancirala programe 118 invalidskih in humanitarnih organizacij, invalidskim in humanitarnim organizacijam pa je v letu 2023 namenila 18,7 milijona evrov, so sporočili.