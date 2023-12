Za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v prihodnjem letu dobrih 21 milijonov

Ljubljana, 20. decembra - Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) je razdelil sredstva invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2024. Invalidskim organizacijam so za izvajanje posebnih socialnih programov, za delovanje in za naložbe namenili sredstva v višini 13,9 milijona, humanitarnim organizacijam pa 7,5 milijona evrov.