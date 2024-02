Fiho lani invalidskim in humanitarnim organizacijam namenil 19,3 milijona evrov

Ljubljana, 27. februarja - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) je lani za izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij in programov humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov namenila 19,3 milijona evrov, so sporočili iz Fiha.