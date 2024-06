Znan bo letošnji dobitnik nagrade Ingeborg Bachmann

Celovec, 30. junija - Ob koncu 48. dnevov literature v nemškem jeziku bodo danes v Celovcu podelili nagrado Ingeborg Bachmann. Med 14 kandidati za nagrado je letos slovenska avtorica in violistka Tamara Štajner, ki se je žiriji in občinstvu predstavila v soboto z besedilom o kompleksnem odnosu med mamo in hčerko na podlagi jugoslovanske zgodovine.