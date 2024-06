V Celovcu začetek dnevov literature v nemškem jeziku

Celovec, 26. junija - V Celovcu se nocoj začenjajo 48. dnevi literature v nemškem jeziku, na katerih podelijo nagrado Ingeborg Bachmann. Zanjo se letos poteguje osem avtoric, med njimi slovenska avtorica in violistka Tamara Štajner, pet avtorjev in nebinarna oseba. Dobitnik bo znan v nedeljo. Skupno 14 avtorjev poleg Štajner prihaja iz Avstrije, Nemčije in Švice.