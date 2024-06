Tamara Štajner med kandidati za nagrado Ingeborg Bachmann

Dunaj, 19. junija - V Celovcu bodo od 26. do 30. junija potekali 48. dnevi literature v nemškem jeziku, na katerih podelijo nagrado Ingeborg Bachmann. Med 14 avtorji, ki se potegujejo za nagrado, je letos tudi slovenska avtorica, glasbenica in violistka Tamara Štajner. Poleg nje se za nagrado poteguje še 13 avtorjev iz Avstrije, Nemčije in Švice.