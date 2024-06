Kustosinja in raziskovalka Chus Martinez umetniška vodja 36. grafičnega bienala Ljubljana

Ljubljana, 26. junija - Za umetniško vodjo 36. grafičnega bienala Ljubljana je bila imenovana priznana kustosinja, predavateljica in raziskovalka Chus Martinez, so sporočili iz Mednarodnega grafičnega likovnega centra (MGLC). Grafični bienale bo v 36. izdaji potekal od 6. junija do 12. oktobra 2025.