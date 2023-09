Letošnji Grafični bienale Ljubljana kot prostor potenciala

Ljubljana, 14. septembra - V Ljubljani v petek vrata odpira 35. grafični bienale Ljubljana. Pod naslovom Iz praznine so prišli darovi kozmosa raziskuje ekosistem povezav, solidarnosti in zgodovin upora, ki izhajajo iz nekdaj tesnih vezi med poosamosvojitveno Gano in nekdanjo Jugoslavijo. Osrednja razstava predstavlja dela približno približno 50 umetnikov.