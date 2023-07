Ljubljanski grafični bienale: Iz praznine so prišli darovi kozmosa

Ljubljana, 25. julija - Petintrideseti grafični bienale Ljubljana bo pod naslovom Iz praznine so prišli darovi kozmosa potekal od 15. septembra do 14. januarja 2024. Umetniški vodja tokratnega bienala, ki bo potekal v MGLC, Švicariji in Cukrarni, je ganski umetnik Ibrahim Mahama. Na bienalu se bodo predstavili številni umetniki in kolektivi z vsega sveta.