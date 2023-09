Grafični bienale Ljubljana v 35. izdaji odpira svoja vrata

Ljubljana, 15. septembra - V Ljubljani bodo drevi odprli 35. grafični bienale Ljubljana z naslovom Iz praznine so prišli darovi kozmosa. Osrednja razstava na več prizoriščih prikazuje dela okoli 50 umetnikov, ki zajemajo iz bazena povezav med sodobno umetnostjo in grafiko na poljih arhitekture, oblikovanja, kmetijstva in botanike. Ob odprtju bodo podelili nagrade bienala.