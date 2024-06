V Nemčiji lani strm porast antisemitskih dejanj

Berlin, 25. junija - Po ugotovitvah nemškega združenja za raziskave o antisemitizmu so se incidenti, povezani z antisemitizmom, v Nemčiji lani povečali za več kot 80 odstotkov v primerjavi z letom pred tem. Še zlasti so narasli po izbruhu vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas v Gazi oktobra lani, kažejo danes objavljeni podatki.