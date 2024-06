Poročilo ECRI: Porast antisemitizma in sovražnega govora do beguncev v Evropi

Strasbourg, 20. junija - Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) Sveta Evrope je v danes objavljenem letnem poročilu izrazila zaskrbljenost zaradi porasta antisemitskih in protimuslimanskih dejanj od začetka vojne v Gazi oktobra lani, pa tudi primerov sovražnega govora med politiki do beguncev.