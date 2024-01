Ob dnevu spomina na holokavst pozivi k boju proti antisemitizmu

Berlin/Rim/Srebrenica, 27. januarja - Nemški kancler Olaf Scholz je ob mednarodnem dnevu spomina na holokavst danes pozval k odločnemu boju proti antisemitizmu in rasizmu. Italijanska premierka Giorgia Meloni je antisemitizem označila za kugo, ki jo je treba izkoreniniti. Judovski in muslimanski dostojanstveniki pa so v Srebrenici pozvali k miru.