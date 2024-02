Švicarska policija preiskuje primer antisemitizma na smučišču v Davosu

Davos, 13. februarja - Švicarska policija je začela preiskavo, potem ko je izposojevalnica smuči in drugih športnih pripomočkov na smučišču v Davosu izobesila obvestilo, da Judom ne bo več izposojala opreme. Švicarska federacija judovskih skupnosti je napis obsodila kot diskriminatoren in že napovedala tožbo. Po burnih odzivih javnosti so obvestilo sicer umaknili.