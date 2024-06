Čestitke Sloveniji ob njenem prazniku tudi z vrhov parlamentarnih strank

Ljubljana, 25. junija - Na predvečer dneva državnosti so Sloveniji in njenim državljanom ob 33. obletnici osamosvojitve čestitke izrekli tudi v vodstvih parlamentarnih strank. V strankah koalicije so med drugim poudarili dosežen mednarodni ugled države, v strankah opozicije izpostavljajo praznovanje prehojene poti do lastne države.