Slovenija praznuje 33 let samostojnosti

Ljubljana, 25. junija - Slovenija praznuje dan državnosti in s tem obeležuje 33 let od osamosvojitve, ko je takratna skupščina sprejela ključne osamosvojitvene dokumente. Večina slovesnosti in osrednja državna proslava so potekale že v ponedeljek, danes pa svoja vrata odpira tudi predsedniška palača, kjer bo obiskovalce pozdravila predsednica republike Nataša Pirc Musar.