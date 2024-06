Lotrič ob dnevu državnosti: Slovenci moramo biti hvaležni za svojo državo

Ljubljana, 24. junija - Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je na slavnostni seji DS pred torkovim dnevom državnosti poudaril, da moramo biti Slovenci veseli in hvaležni, da smo med srečnimi narodi, ki lahko živijo v svoji državi in v miru. Nekateri številčnejši narodi namreč tega privilegija nimajo, prav tako ni vsem omogočena temeljna pravica do samoodločbe.