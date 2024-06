Pred dnevom državnosti tudi o prihodnjih izzivih

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 24. junija - Pred dnem državnosti, ki ga bo Slovenija praznovala v torek, so že danes v počastitev 33 let samostojne države potekale številne slovesnosti. Na njih so se vrstili spomini na prehojeno pot do samostojnosti, pa tudi opozorila na izzive, ki čakajo državo in svet. Vsak dan moramo dokazovati, da smo skupnost, je ob tem pozvala predsednica republike.