Evroposlanci Volta se bodo pridružili Zelenim

Bruselj, 24. junija - Politični skupini Zelenih/EFA v Evropskem parlamentu se bo pridružilo pet evropskih poslancev vseevropske stranke Volt, ki so bili izvoljeni na junijskih evropskih volitvah v Nemčiji in na Nizozemskem. Pri Voltu so odločitev danes potrdili, potem ko je večina članov glasovala za pridružitev.