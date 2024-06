Ars Electronica: Nagrada Starts Cernovi kulturni pobudi ter projektu Calculating Empire

Linz, 25. junija - Letošnjo nagrado Starts, veliko nagrado za inovacije v tehnologiji, industriji in družbi, ki jih spodbuja umetnost, prejmeta kulturna pobuda Evropske organizacije za jedrske raziskave (Cern) v Ženevi in projekt Calculating Empires Kate Crawford in Vladana Jolerja. Med desetimi častnimi omembami je vizualna umetnica iz Slovenije Robertina Šebjanič.