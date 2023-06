Nagrada festivala Ars Electronica umetnikom iz Južne Koreje, Hongkonga in Avstrije ter mednarodnemu kolektivu

Linz, 12. junija - Festival Ars Electronica je objavil dobitnike nagrad zlata nika v različnih kategorijah. Dobili jih bodo umetniki iz Južne Koreje, Hongkonga in Avstrije ter mednarodni kolektiv. Festival bo potekal med 6. in 10. septembrom v avstrijskem Linzu. Nanj so letos sprejeli 3176 projektov iz 98 držav.