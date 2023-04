Razstava Robertine Šebjanič na temo človekovega vpliva na morje

Ljubljana, 13. aprila - V Galeriji Kresija se predstavlja intermedijska umetnica Robertina Šebjanič z razstavo Linija | +1233 m -1233 m, ki prikazuje zvočnost morja v navpičnem pasu globoko pod in nad gladino. Z naslovom umetnica naslavlja eno najglobljih točk v južnem Jadranu in prinaša sporočilo o solidarnosti v sobivanju z vsemi človeškimi bitji in ekosistemi.