Robertina Šebjanič za STA: V delih razvijam strategije vzpostavljanja empatij in solidarnosti

pogovarjala se je Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 29. decembra - Robertina Šebjanič je svojo umetnost postavila na presek med naravo, znanostjo in tehnologijo. Ob razstavi Vodni somrak_Ligofilija v Galeriji Tobačna 001 je umetnica za STA spregovorila o svojem ustvarjanju in dejala, da v delih med drugim razvija strategije vzpostavljanja empatij in solidarnosti z živalmi in z ostalimi, ki niso takšni kot mi.