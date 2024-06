Olimpijski dan na 18 lokacijah po Sloveniji z več kot 5500 mladimi

Ljubljana, 24. junija - Na Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez so tudi letos obeležili olimpijski dan. V petek, 21. junija, so na 18 različnih lokacijah po vsej državi pripravili aktiven program za kar 5730 učencev in učenk slovenskih osnovnih šol. Ta edinstveni dogodek simbolizira pomembnost olimpijskih vrednot in ohranjanje olimpizma.