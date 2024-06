Pregled - šport, 23. 6. (nedelja)

LJUBLJANA - Slovenski odbojkarji so zmagovalci rednega dela lige narodov. Piko na i odličnim predstavam so postavili na zadnji tekmi domačega turnirja v Ljubljani, na kateri so s 3:2 (13, -25, 14, -22, 12) premagali Srbijo. To je bila njihova 11. zmaga na 12. tekmi, minimalna zmaga, tretja s 3:2, pa ni zadostovala za obrambo drugega mesta na svetovni lestvici in na olimpijskih igrah ne bodo med nosilci skupine. Na lestvici jih je na drugem mestu prehitela Japonska. Slovenci se bodo na zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu konec naslednjega tedna v četrtfinalu merili z Argentino.

WUPPERTAL - Slovenska nogometna reprezentanca bo v Kölnu igrala odločilno tekmo na evropskem prvenstvu v Nemčiji. V igri je preboj v osmino finala, tekmec pa prvi favorit skupine Anglija. V slovenskem taboru so prepričani, da ji ob novi dobri predstavi zagrenijo življenje.

STUTTGART/FRANKFURT - Madžarska nogometna reprezentanca je v zadnjem krogu evropskega prvenstva v Nemčiji v Stuttgartu premagala Škotsko z 1:0 (0:0), medtem ko sta se Nemčija in Švica v Frankfurtu razšla z 1:1. Nemčija je osvojila prvo mesto v skupini A. Gostiteljica turnirja je osvojila sedem točk, Švica pet, Madžarska tri, Škotska pa eno točko.

KRANJSKA GORA - Slovenska moška rokometna reprezentanca je v Kranjski Gori začela priprave za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah med 26. julijem in 11. avgustom v Parizu. Slovenija bo med pripravami igrala tri prijateljske tekme. Prva tekma jo čaka 8. julija proti Egiptu v Celju, nato 13. julija proti Madžarski v Györu, po odhodu v Pariz pa bo generalko imela 23. julija, ko se bo za zaprtimi vrati pomerila s Francijo.

VILNIUS - Slovenska moška košarkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi v Vilniusu izgubila proti domači reprezentanci Litve s 86:92. Med Slovenci so bili točkovno najbolj uspešni Aleksej Nikolić z 19 ter Zoran Dragić in Klemen Prepelič s po 18 točkami. Na parket se je vrnil Vlatko Čančar s šestimi točkami. Debitiral je tudi naturalizirani Američan Josh Nebo.

BEOGRAD - Slovenske plavalke Janja Šegel, Tina Čelik, Hana Sekuti in Tjaša Pintar so zadnji slovenski nastop na evropskem prvenstvu v Beogradu končale s sedmim mestom na 4 x 100 m mešano. Na vrhu so se zvrstile Poljakinje, Madžarke in Danke.

BUDIMPEŠTA - Slovenska športna plezalka Mia Krampl je v kvalifikacijah za olimpijske igre v madžarski Budimpešti zasedla končno sedmo mesto v kombinaciji. Danes je na balvanih dosegla sedmi izid, v težavnosti pa je bila peta, kar je zadoščalo za končno sedmo mesto z 81,6 točke. Slavila je Američanka Brooke Raboutou.

TREBNJE - Domen Novak je v Trebnjem postal državni kolesarski prvak na cestni dirki. Po sedmih krogih in 150,5 km je za drugi naslov v karieri ugnal drugouvrščenega moštvenega kolega Gala Glivarja in tretjega Mateja Mohoriča. Glivar je sicer postal državni prvak med mlajšimi člani, zato je bil drugi med člani Mohorič. Tretji je bil med člani na koncu Jaka Primožič.

TREBNJE - Urška Žigart je nova državna prvakinja cestne kolesarske dirke v Trebnjem. Po petih krogih oziroma 107,5 km je za 10:47 minute ugnala drugouvrščeno Uršo Pintar ter prvič osvojila državni naslov. Tretja je bila Špela Kern z zaostankom 11:03 minute.

PRAGA - Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju za odprto prvenstvo Češke z nagradnim skladom 300.000 evrov zasedla končno osmo mesto. Zmagala je Španka Marta Martin. To je bil sicer zadnji turnir v kvalifikacijskem obdobju za nastop na olimpijskih igrah. Tam bo nastopilo 60 igralk, končni seznam pa bo znan 9. julija.

ANTALYA - Slovenska lokostrelka Toja Ellison je na tekmi svetovnega pokala v turški Antalyi osvojila četrto mesto v sestavljenem loku. V polfinalu je kljub visokemu izidu s 146:147 izgubila proti Estonki Meeri-Marita Paas, v boju za bronasto kolajno pa je bila od nje boljša Britanka Ella Gibson s 148:146.

BARCELONA - Nizozemec Max Verstappen z Red Bullom je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v Barceloni. Za sedmo zmago v sezoni in skupno 61. v karieri je premagal Britanca Landa Norrisa z McLarnom in Lewisa Hamiltona z Mercedesom.

DUNAJ - Šentjernejčanka Klara Lukan je na atletskem tekmovanju na Dunaju s 15:03,85 osvojila 12. mesto v teku na 5000 metrov. S tem je članica celjskega Kladivarja z drugim izidom kariere le za dobri dve sekundi zaostala za svojim državnim rekordom 15:01,37.

HOUSTON - Mehiki je zmago z 1:0 nad Jamajko na tekmi nogometnega pokala Amerike prinesel strel Gerarda Arteage v 68. minuti. Tekmo na stadionu NRG v Houstonu je zasenčila poškodba leve stegenske mišice mehiškega kapitana Edsona Alvareza. Na drugi tekmi dneva je Venezuela v skupini B premagala Ekvador z 2:1