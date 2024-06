Pregled - svet, 23. 6. (nedelja)

HARKOV/KIJEV - Po sobotnem napadu na ukrajinsko mesto Harkov, v katerem je umrlo več ljudi, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v nagovoru v soboto zvečer pozval k čimprejšnji dobavi vojaške pomoči, predvsem zračne obrambe. V novem ruskem zračnem napadu na Harkov je bila danes ubita še ena oseba.

SEVASTOPOL/MOSKVA - V ukrajinskem raketnem napadu na mesto Sevastopol na polotoku Krim, ki je pod ruskim nadzorom, je umrlo najmanj pet ljudi, vključno s tremi otroki, še sto ljudi je bilo ranjenih. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je Ukrajina v napadu uporabila rakete, ki so ji jih dobavile ZDA. Ukrajina je medtem ponoči izvedla zračne napade tudi na rusko regijo Brjansk, je sporočil tamkajšnji guverner Aleksander Bogomaz. Ukrajinska vojska pa je sporočila, da ji je v petek uspelo uničiti vojaške objekte za brezpilotne letalnike v regiji Krasnodar.

BEOGRAD - Srbija je od začetka ruske invazije na Ukrajino izvozila za 800 milijonov evrov orožja, ki ga je preko tretjih držav prejel Kijev, razkriva britanski časnik Financial Times. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je navedbe delno potrdil in ocenil, da ni njegova odgovornost, kaj naredijo države z orožjem, ki so ga kupile od srbskih podjetij.

RAMALA - Izraelska vojska je sporočila, da so njeni pripadniki kršili protokol, ko so v soboto ranjenega Palestinca privezali na sprednji del vozila med racijo v Dženinu na Zahodnem bregu. Vojska je sicer potrdila incident šele potem, ko je po družbenih omrežjih zaokrožil posnetek privezanega Palestinca. Moškega so kasneje prepeljali na zdravljenje k Rdečemu križu.

TEL AVIV - V Izraelu se je v soboto zvečer znova zbralo več deset tisoč ljudi na protestih proti vladi Benjamina Netanjahuja in zahtevali dogovor o izpustitvi talcev, ki so še v Gazi. Protest v Tel Avivu naj bi bil po oceni organizatorjev največji doslej.

BEJRUT - Po tem ko je šiitska milica Hezbolah sporočila, da je v enem od izraelskih zračnih napadov na Libanon umrl eden od poveljnikov islamistične skupine, je proti severnemu Izraelu izstrelila več dronov. Poškodovanih ni bilo.

JERUZALEM - Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu je dejal, da bo Izrael kmalu zgladil spor z ZDA glede dobave orožja. Netanjahu je pred dnevi v videoposnetku na omrežju X dejal, da si ne more predstavljati, da bi lahko vlada ZDA zadržala orožje in strelivo za Izrael. Bela hiša je že pred dnevi izrazila razočaranje nad Netanjahujevimi kritikami.

ADEN - V bližini Jemna je dron poškodoval tovorno ladjo, o žrtvah ne poročajo, so sporočili iz britanske mornarice. ZDA pa so se medtem odločile, da umaknejo svojo trenutno letalonosilko iz Rdečega morja, bodo pa v regijo poslale drugo.

MANILA - Predsednik Filipinov Ferdinand Marcos je po incidentu med kitajsko in filipinsko ladjo dejal, da "Filipinov ne bo zastraševal nihče". Incident blizu atola Second Thomas Shoal v Južnokitajskem morju je zadnji v vrsti incidentov na območju, kjer imata državi dolgo zgodovino ozemeljskih sporov.

DUBROVNIK - Nad Dubrovnikom je popoldne izbruhnil obsežen požar, pri gašenju pa gasilcem pomagata tudi letali za gašenje. Zaradi požara so zaprli del jadranske magistrale. Požar je danes izbruhnil tudi nad mestom Hvar.

BERLIN - Nemški kancler Olaf Scholz je argentinskega predsednika Javierja Mileija pozval k socialno vzdržnim gospodarskim reformam. Poudaril je še pomen varovanja socialne kohezije, je dejal tiskovni predstavnik kanclerja Steffen Hebestreit po srečanju voditeljev.

ATENE - Grške oblasti so v soboto zvečer pridržale 13 ljudi, domnevno povezanih z izstrelitvijo ognjemeta z jahte, ki je na turističnem otoku Hidra blizu Aten v petek zvečer zanetil požar. Po navedbah grških gasilcev bodo oblasti osumljene danes privedle pred tožilca, k sankcijam pa je pozval tudi župan Hidre. Storilcem grozi do 20 let zapora in denarna kazen do 200.000 evrov.

ŽENEVA - Švicarski reševalci so našli truplo enega od treh ljudi, ki so jih pogrešali odkar so poplave prizadele jugovzhodni kanton Graubünden, je sporočila švicarska policija. Po navedbah policije, je možnosti, da bi bili preostali dve pogrešani osebi živi, zelo malo. Obilno deževje je prizadelo tudi druge dele Švice, vključno z letoviščem Zermatt, ki je bilo nekaj časa odrezano od sveta, a je sedaj zopet dostopno.