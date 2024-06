Po prištetih glasovih iz tujine in po pošti izid evropskih volitev nespremenjen

Ljubljana, 22. junija - Po prištetih glasovih, prispelih iz tujine in po pošti iz Slovenije, so znani neuradni končni izidi volitev poslancev iz Slovenije v Evropski parlament. Prišteti glasovi na izid glasovanja 9. junija niso vplivali, razdelitev slovenskih mandatov v Bruslju ostaja enaka. Končne rezultate mora potrditi še DVK, to bo predvidoma storila v četrtek.