Šolanje končalo 43 poklicnih gasilcev

Ig, 20. junija - V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig je danes usposabljanje za pridobitev naziva poklicni gasilec končala 31. generacija. V njej je bilo 43 kandidatov iz vse Slovenije, šolanje pa so uspešno opravili prav vsi, so sporočili iz ministrstva za obrambo. Gasilce je nagovoril minister za obrambo Marjan Šarec.