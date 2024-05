Behin: Enota za gašenje iz zraka je operativna, lahko bo gasila že letos

Ljubljana, 15. maja - Enota za gašenje iz zraka, opremljena z zrakoplovoma Air Tractor, je operativna in bo lahko že letos ob podpori španskih pilotov, vojske in policije gasila iz zraka, je v izjavi za javnost zagotovil generalni direktor uprave za zaščito in varovanje Leon Behin. Zadnji dve od štirih letal bosta v Slovenijo prispeli do konca meseca, je napovedal.