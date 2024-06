V Krškem zrasel poligon za usposabljanje gasilcev posavske regije

Krško, 8. junija - V Mestni občini Krško so nedavno odprli nov poligon za usposabljanje gasilcev posavske regije. Namenjen bo usposabljanju predvsem gasilcev gasilskih društev brežiške, krške, kostanjeviške in sevniške gasilske zveze ter poklicnim gasilcem, so sporočili iz Mestne občine Krško.