Šarec ob obisku Gasilske zveze Slovenije opremljenost gasilskih organizacij ocenil kot dobro

Ljubljana, 16. aprila - Minister za obrambo Marjan Šarec, državni sekretar Rudi Medved in generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin so se danes na sedežu Gasilske zveze Slovenije sestali s predsednikom zveze Jankom Cerkvenikom. Šarec je ob tem opremljenost gasilskih organizacij ocenil kot dobro ter da se še izpopolnjuje, so sporočili z ministrstva.