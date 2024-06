Prvi upravičenci do računalnikov za socialno najšibkejše v prihodnjih dneh

Ljubljana, 20. junija - Prvi izmed 10.000 prenosnih računalnikov, ki jih je ministrstvo za digitalno preobrazbo kupilo lani in so namenjeni socialno najšibkejšim, bodo v prihodnjih dneh prišli v roke upravičencev, so ob današnji predstavitvi teh računalnikov pojasnili na ministrstvu. Do danes je na poziv za razdelitev računalnikov prispelo več kot 2000 vlog.