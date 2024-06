Na prvi rok razpisa za vzpostavitev sistema alarmiranja ni prispela nobena vloga

Ljubljana, 19. junija - Na prvi rok javnega razpisa za financiranje vzpostavitve, vzdrževanja in upravljanja sistema javnega obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil na mobilne telefone ni prispela nobena vloga, so objavili na spletni strani ministrstva za digitalno preobrazbo. Drugi rok za oddajo vlog je 22. julij do 12. ure.