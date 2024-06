Poziv za razdelitev računalnikov podaljšan do konca meseca

Ljubljana, 17. junija - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je do 30. junija podaljšal poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024. Rok za oddajo vlog bi se sicer iztekel v soboto. Gre za 10.000 prenosnih računalnikov, ki jih je ministrstvo za digitalno preobrazbo kupilo lani poleti in so namenjeni socialno najšibkejšim.