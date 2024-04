Objavljen poziv za razdelitev računalnikov

Ljubljana, 12. aprila - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je danes objavil javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024. Gre za 10.000 prenosnih računalnikov, ki jih je ministrstvo za digitalno preobrazbo kupilo lani poleti in so namenjeni socialno najšibkejšim. Vloge bo mogoče začeti oddajati 22. aprila.