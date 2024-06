Inženirske iskre v roke trem dijakom idrijske gimnazije, mentorju Oliverju Bučku in projektu TechBEAT

Ljubljana, 20. junija - Iniciativa Inženirke in inženirji bomo! je letos priznanja inženirska iskra podelila trem dijakom z Gimnazije Jurija Vege Idrija, ki so izdelali FPV dron, Oliverju Bučku z Osnovne šole Breg s Ptuja za mentorstvo mladim in projektu TechBEAT. Posebno pohvalo je prejel odprt laboratorij ljubljanske fakultete za strojništvo Peskovnik.