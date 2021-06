Inženirska iskra letos v Novo mesto, Solkan in Kranj

Ljubljana, 23. junija - Iniciativa Inženirke in inženirji bomo je tudi letos ob koncu šolskega leta podelila priznanja Inženirska iskra. Prejeli so jih Val Vidmar in Nik Stanojević iz Gimnazije Novo mesto, učiteljica iz Osnovne šole Solkan Mojca Milone in Skupina Iskratel v sodelovanju s Strokovno tehniško gimnazijo Kranj.