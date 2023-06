Inženirske iskre v roke Tanji Pirih, Nataliji Premužič in projektu SpaceDent

Ljubljana, 22. junija - Iniciativa Inženirke in inženirji je letos priznanja inženirska iskra podelila Tanji Pirih z Gimnazije Jurija Vege Idrija za spodbujanje mladih k inovativnosti, Nataliji Premužič in zavodu Super Glavce za predajanje ljubezni do robotike ter projektu SpaceDent, v katerem študenti raziskujejo postopke za sanacijo zobozdravstvenih težav astronavtov.