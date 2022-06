Inženirske iskre v roke Gregorju Obrezi, Nerminu Bajramoviću in dijaškemu podjetju Cope

Ljubljana, 16. junija - Iniciativa Inženirke in inženirji bomo je tudi letos ob koncu šolskega leta podelila priznanja Inženirska iskra. Prejeli so jih učitelj Nermin Bajramović, ki matematiko uči z igrifikacijo, dijaško podjetje Cope in Gregor Obreza, ki je ob zaključevanju magistrskega študija pomagal najti rešitev za hitro preverjanje covidnih potrdil.