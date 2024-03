Na javni predstavitvi mnenj o nacionalnem programu vzgoje in izobraževanja za več ur športa in biologije

Ljubljana, 15. marca - Sodelujoči na javni predstavitvi mnenj o osnutku nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za prihodnje desetletje so pozvali k povečanemu številu ur športa in pouka biologije ter vključitvi glasbene umetnosti od vrtca dalje. Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje bodo pripombe preučili in jih čim več vključili v program.